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05:26, 2 июня 2025Мир

В Польше сделали мрачный прогноз о Зеленском после атаки на российские аэродромы

Mysl Polska: Атака на российские аэродромы может стать концом для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Атака на российские аэродромы может стать для президента Украины Владимира Зеленского последней провокацией. Об этом предупреждает польская газета Mysl Polska.

«Спецоперация под кодовым названием "Паутина" (...) может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — говорится в статье.

Издание также усомнилось в неосведомленности США об атаке. Отмечается, что Киеву вряд ли удалось бы справиться без ведома американской разведки.

При этом авторы материала подчеркивают, что поступок украинских властей может ухудшить их позицию, а не помочь получить преимущества.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что удары Киева по российским аэродромам говорят о нежелании Зеленского заканчивать конфликт. По его словам, атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Украины, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий.

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