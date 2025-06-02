В Польше сделали мрачный прогноз о Зеленском после атаки на российские аэродромы

Mysl Polska: Атака на российские аэродромы может стать концом для Зеленского

Атака на российские аэродромы может стать для президента Украины Владимира Зеленского последней провокацией. Об этом предупреждает польская газета Mysl Polska.

«Спецоперация под кодовым названием "Паутина" (...) может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — говорится в статье.

Издание также усомнилось в неосведомленности США об атаке. Отмечается, что Киеву вряд ли удалось бы справиться без ведома американской разведки.

При этом авторы материала подчеркивают, что поступок украинских властей может ухудшить их позицию, а не помочь получить преимущества.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что удары Киева по российским аэродромам говорят о нежелании Зеленского заканчивать конфликт. По его словам, атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Украины, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий.