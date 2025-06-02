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00:59, 2 июня 2025Мир

В США объяснили изменчивость заявлений Трампа о России

Сакс: Изменчивые заявления Трампа в адрес РФ связаны с особенностями характера
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Изменчивые заявления президента США Дональда Трампа в адрес России объясняются особенностями его характера. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист Джеффри Сакс.

По его словам, американский лидер может заявить об отличных отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным, а затем назвать его «абсолютно сумасшедшим». Он отметил, что дело здесь не только в «политической тактике или использовании соцсетей».

«Это вопрос характера. А характер у него, прямо скажем, нестабильный, и это заметно. Трамп очень изменчив и непредсказуем. Это не то поведение, которого ожидают от президента США», — сказал профессор.

Ранее Трамп заявил, что не знает, поддерживает ли он подготовленный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России. «Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — сказал он.

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