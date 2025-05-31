Трамп высказался о законопроекте об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддерживает ли он законопроект об ужесточении санкций в отношении России, подготовленный в Сенате Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.
«Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — сказал американский лидер.
Ранее американский профессор Джеффри Сакс заявил, что Россия выиграла от введенных против нее санкций, так как экономика страны укрепилась и усилилась, а не разрушилась.
До этого СМИ писали, что американский лидер может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле 2 июня.