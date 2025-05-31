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06:45, 31 мая 2025Мир

Трамп высказался о законопроекте об ужесточении санкций против России

Трамп не знает, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддерживает ли он законопроект об ужесточении санкций в отношении России, подготовленный в Сенате Конгресса. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — сказал американский лидер.

Ранее американский профессор Джеффри Сакс заявил, что Россия выиграла от введенных против нее санкций, так как экономика страны укрепилась и усилилась, а не разрушилась.

До этого СМИ писали, что американский лидер может принять решение по санкциям против России после второго раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Стамбуле 2 июня.

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