Венгрия поблагодарила Лаврова за инициирование переговоров с Украиной

МИД Венгрии поблагодарил Лаврова за инициирование переговоров с Украиной

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил своего российского коллегу Сергея Лаврова за инициирование переговоров с Украиной. Об том он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я поблагодарил Сергея Лаврова за инициирование продолжения российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле сегодня», — написал дипломат.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке.