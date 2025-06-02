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19:18, 2 июня 2025Мир

Венгрия поблагодарила Лаврова за инициирование переговоров с Украиной

МИД Венгрии поблагодарил Лаврова за инициирование переговоров с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил своего российского коллегу Сергея Лаврова за инициирование переговоров с Украиной. Об том он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я поблагодарил Сергея Лаврова за инициирование продолжения российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле сегодня», — написал дипломат.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке.

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