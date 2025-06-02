Вероятность соблюдения Киевом перемирия оценили

Марочко: Вероятность соблюдения Киевом 3-дневного перемирия 50/50

Вероятность соблюдения Киевом трехдневного перемирия, предложенного Россией, составляет 50/50. Так ситуацию оценил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что также высока вероятность провокаций со стороны Украины в этот период.

«Касаемо двух-трехдневного перемирия — здесь 50/50. (...) Как это будет происходить — сложно сказать, тем более на линии боевого соприкосновения сейчас весьма интенсивные боевые действия», — отметил Марочко.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».

Ранее стали известны предложенные Украине в Стамбуле условия прекращения огня. В частности, документ предполагает отвод частей ВСУ.