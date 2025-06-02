Внешний вид делегации Украины вновь вызвал вопросы

Украинская делегация вновь прибыла на переговоры в военной форме

Украинская делегация вновь вызвала вопросы своим внешним видом, прибыв на переговоры в военной форме. Об этом сообщает корреспондент RT Константин Придыбайло в Telegram-канале.

«(...) в форме приехали. Тут плюс 25 жара», — сыронизировал он.

Встреча представителей России и Украины запланирована 2 июня в 13:00 (время совпадает с московским). Она пройдет в Стамбуле во дворце Чираган.

На переговорах 16 мая большинство членов украинской делегации были одеты в военную форму. Глава переговорной группы Рустем Умеров надел черный костюм.