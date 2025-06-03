ФСБ поделилась кадрами теракта в российском городе

В Соликамске ФСБ задержала мужчину за поджог сотовых вышек, попавший на видео

УФСБ по Пермскому краю поделилось кадрами теракта в Соликамске. Видео предоставили Telegram-каналу «Большая Пермь».

На кадрах видно, как снимающий бросает горящий предмет в станцию мобильной связи. Потом некоторое время он продолжает съемку пожара.

В ведомстве сообщили, что поджигателя удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По версии следствия, местный житель поджег две станции мобильной связи. Подозреваемый действовал по указанию иностранца, предположительно, связанного со спецслужбами Украины.

Ранее сообщалось, что момент одного из первых после начала специальной военной операции (СВО) поджогов военкомата попал на видео.

