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11:03, 3 июня 2025Силовые структуры

Момент одного из первых после начала СВО поджогов военкомата попал на видео

СК показал на видео момент поджога военкомата в Березовском
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В СК рассказали об одном из первых дел о поджоге военкомата после начала СВО

Момент одного из первых после начала специальной военной операции (СВО) поджогов военкомата попал на видео Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделился старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

На видео показано, как ночью мужчина подходит к зданию военкомата, поджигает несколько бутылок с зажигательной смесью и забрасывает их за ворота.

Кроме того, его сняли камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине, где фигурант покупал легковоспламеняющуюся жидкость. На кадрах видно, как он выбирает бутылки с жидкостью.

Также правоохранители показали видео с показаниями обвиняемого. Он рассказал, что 11 марта 2022 года поджог военный комиссариат города Березовского для того, чтобы дестабилизировать его работу и выразить свою гражданскую позицию против проведения СВО. По его словам, он осознавал, что в тот момент совершал преступление общеопасным способом. Мужчина отметил, что из-за поджога военкомата он решил покинуть Россию и, находясь на территории иностранного государства, дал несколько интервью, в которых хотел побудить людей к действиям, направленным на прекращение проведения СВО. Фигурант заявил, что осознавал, что его действия могут являться примером к аналогичным действиям.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд приговорил 27-летнего местного жителя Алексея Рожкова к 16 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата в Березовском.

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