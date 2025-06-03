В СК рассказали об одном из первых дел о поджоге военкомата после начала СВО

На Урале пытавшийся поджечь военкомат в Березовском получил 16 лет

На Урале Центральный окружной военный суд приговорил 27-летнего местного жителя Алексея Рожкова к 16 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата в Березовском. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

Как установил суд, в ночь на 11 марта 2022 года он совершил поджог военного объекта, а потом публично оправдывал свои действия во время трансляции в сети в прямом эфире. Кроме того, он распространил дискредитирующую и заведомо ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России.

Рожков признан виновным по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») и части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ»). Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд принял решение отправить на принудительное лечение жителя Москвы 29-летнего Александра Минеева, пытавшегося устроить поджог военкомата в Хорошевском районе столицы.