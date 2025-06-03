Глава офиса Зеленского встретился со спецпосланником Трампа

Глава офиса Зеленского Ермак встретился со спецпосланником Трампа Келлогом

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился со спецпосланником главы Белого Дома Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом», — написал он.

По словам чиновника, в ходе встречи они обсудили ситуацию на фронте, а также встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Кроме того, Ермак вновь призвал усилить санкционное давление против Москвы и военную помощь Киеву.

Глава офиса Зеленского прибыл в США во вторник, 3 июня. При этом цель его визита в США не уточнялась.