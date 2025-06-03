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19:42, 3 июня 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского встретился со спецпосланником Трампа

Глава офиса Зеленского Ермак встретился со спецпосланником Трампа Келлогом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился со спецпосланником главы Белого Дома Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом», — написал он.

По словам чиновника, в ходе встречи они обсудили ситуацию на фронте, а также встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Кроме того, Ермак вновь призвал усилить санкционное давление против Москвы и военную помощь Киеву.

Глава офиса Зеленского прибыл в США во вторник, 3 июня. При этом цель его визита в США не уточнялась.

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