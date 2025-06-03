Глава офиса Зеленского встретился со спецпосланником Трампа

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился со спецпосланником главы Белого Дома Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В Вашингтоне вместе с командой встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом», — написал он.
По словам чиновника, в ходе встречи они обсудили ситуацию на фронте, а также встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Кроме того, Ермак вновь призвал усилить санкционное давление против Москвы и военную помощь Киеву.
Глава офиса Зеленского прибыл в США во вторник, 3 июня. При этом цель его визита в США не уточнялась.