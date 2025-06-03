Маск призвал прекратить финансирование ООН после заявления генсека Гутерреша

Американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН после заявления генсека организации Антониу Гутерреша о цифровых платформах. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Так Маск прокомментировал опубликованное пользователем видео, на котором Гутерреш говорит, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, и призывает всемирную организацию отреагировать на это.

«Лишите ООН финансирования», — написал предприниматель.

Ранее Маск заявил, что запланированный срок его полномочий на посту специального госслужащего подходит к концу. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы правительства страны.