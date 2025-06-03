Медведев поблагодарил одну страну за поддержку в противостоянии с Западом

Медведев поблагодарил Кубу за поддержку в противостоянии с коллективным Западом

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с лидером Кубинской революции Раулем Кастро поблагодарил Кубу за поддержку в противостоянии с коллективным Западом. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения. Сегодня ему ему исполняется 94 года.

В ходе разговора зампред Совбеза России заявил о неизменности позиции Москвы, которая считает необходимым незамедлительное прекращение торгового эмбарго Вашингтона в отношении Гаваны.

Российский политик также отметил личный вклад лидера Кубинской революции в развитие отношений между Россией и Кубой.