МИД Украины призвал Москву ответить на меморандум по перемирию

Сибига: Россия в Стамбуле не отреагировала на украинский меморандум по перемирию

Россия в Стамбуле не отреагировала на украинский меморандум по перемирию, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети Х.

По его словам, Киев направил его заранее, однако Москва не ответила на документ, в котором изложено видение Украины о завершении конфликта.

«Во время встречи наше представительство спросило россиян, каковы их меры предосторожности. Они не дали никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России», — призвал министр.

По мнению дипломата, вместо того чтобы ответить на «конструктивные предложения» Киева, «российская сторона выдвинула набор старых ультиматумов».

Ранее сообщалось, что Россия получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании.