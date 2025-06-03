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19:32, 3 июня 2025Силовые структуры

На приезжих заведут уголовное дело за покушение на ветерана СВО

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на участника СВО в Перми
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело о покушении на убийство участника специальной военной операции (СВО) в Перми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин также затребовал доклад с результатами проверки. Расследование будет взято под контроль центрального аппарата СК.

В ведомстве обратили внимание на публикацию в местном Telegram-канале о конфликте в Перми между ветераном СВО и двумя приезжими, в результате которого военного незаконно привлекли к уголовной ответственности. Против него МВД возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что в Тюмени осужденный за нападение на муфтия избил участника СВО и порезал ножом сослуживца.

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