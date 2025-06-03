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22:41, 3 июня 2025Мир

На Западе раскрыли замысел Евросоюза

Профессор Малинен: Лидеры Евросоюза стремятся спровоцировать ядерный конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидеры европейских стран настроены начать ядерное противостояние, разжигая ненависть к России среди населения и провоцируя усугубление конфликта на Украине. С таким мнением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«По крайней мере Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц и Александр Стубб находятся у них на службе. Самый простой способ узнать это — это то, как они относятся к человеческим жизням на Украине, в России и Европе», — отметил эксперт.

Профессор подчеркнул, что в последние дни лозунгом европейских лидеров стало выражение «мир через силу». По его мнению, они пытаются разжечь гнев среди населения, чтобы подготовить его к возможному ядерному конфликту, отметил Малинен.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения на дальность военных поставок Украине, что позволяет Киеву использовать дальнобойное оружие для атак на цели в России.

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