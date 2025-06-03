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20:44, 3 июня 2025Силовые структуры

Оценившая дочь в две тысячи долларов Жасмин услышала приговор в Москве

В Москве суд приговорил к 6 годам Александрович, продавшую дочь за 200 тысяч
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы Жасмин Александрович за продажу новорожденной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимая признана виновной по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

В столичном управлении Следственного комитета России уточнили, что женщина продала младенца в квартире жилого дома на востоке города. В роли покупателей выступила пара, действовавшая под контролем правоохранительных органов. Как только Жасмин получила от них 200 тысяч рублей, ее задержали.

На допросе она полностью признала вину.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке разоблачили банду из восьми врачей, продававших детей иностранцам.

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