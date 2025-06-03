Планирующим поездку в Европу россиянам дали один совет

АТОР: Планирующим поездку в Европу лучше оформить биометрические загранпаспорта

Туристам, планирующим поездку в Европу, лучше оформить биометрические загранпаспорта. Такой совет соотечественникам дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, на данный момент уже шесть стран — Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва — перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Туроператоры предполагают, что эту тенденцию могут подхватить и другие европейские государства.

В АТОР отметили, что с биометрическими загранпаспортами можно проходить автоматизированный паспортный контроль, введенный во многих странах. Кроме того, они более износоустойчивы, содержат больше страниц и действуют в два раза дольше, чем паспорта старого образца.

Соотечественникам с пятилетними загранпаспортами в АТОР порекомендовали оформить второй проездной документ — биометрический.

Ранее россиянам назвали страны Европы с самым простым оформлением шенгена в 2025 году. В список вошли Италия, Испания и Греция.

