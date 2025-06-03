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15:43, 3 июня 2025Мир

Потерю Трампом авторитета допустили

Экс-посол Марьясов: провал Трампа в возобновлении СВПД подорвал бы его авторитет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Провал переговоров по возобновлению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или иранская ядерная сдела) подорвал бы авторитет президента США Дональда Трампа. С таким заявлением на форуме «Валдай» выступил бывший посол России в Тегеране в 2001-2005 годах Александр Марьясов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Провал переговоров означал бы обострение ситуации в регионе, который открыл бы окно возможностей для террористических действий Израиля (…) и подорвал бы роль Трампа как миротворца», — сказал экс-дипломат.

В апреле Иран и США начали новую встречу по ядерным вопросам в Риме. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

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