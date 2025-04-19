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12:58, 19 апреля 2025Мир

В Италии начался второй раунд переговоров между Ираном и США

IRIB: В Риме начался второй раунд переговоров между США и Ираном
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии, Риме. Об этом сообщает телеканал IRIB.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Уточняется, что переговоры проходят в резиденции посла Омана.

Ранее в апреле в Маскате завершились переговоры США и Ирана о ядерной сделке при посредничестве Омана. По данным МИД Ирана, Уиткофф и Аракчи «несколько минут пообщались лично», покидая место проведения встречи.

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