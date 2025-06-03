Появилось фото схваченного в Москве и увезенного на Mercedes со спецсигналами человека

Опубликовано фото похищенного в Москве на Mercedes со спецсигналами человека

Появилось фото схваченного в центре Москвы и увезенного на Mercedes со спецсигналами человека, его опубликовал Telegram-канал Baza.

«По свидетельствам очевидцев, похищенного мужчину протащили через весь вокзал, а также через рамки металлоискателя, прежде чем запихнуть в багажник черного мерседеса», — говорится в сообщении.

О похищении человека возле Ярославского вокзала стало известно ранее 3 июня. По словам свидетелей, несколько человек схватили мужчину и затолкали его в багажник «Мерседеса» со спецсигналами и номерами АМР. При этом мужчина звал на помощь прохожих и просил вызвать полицию.

