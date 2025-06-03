Премьер страны-соседа России ушел в отставку из-за роскошной жизни сына

FT: Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ подал в отставку после скандала с тратами сына

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подал в отставку после скандала, связанного с роскошным образом жизни его сына. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Премьер-министр Монголии подал в отставку, не получив вотума доверия, на фоне общественного недовольства расточительством его сына», — говорится в материале.

Получивший образование в Гарварде реформатор возглавлял Монголию с 2021 года. 3 июня, во время голосования законодателей, премьер страны набрал всего 44 из 64 необходимых ему голосов. Само голосование было назначено на фоне протестов общественности из-за крупных трат сына политика.

Возглавляемая им Монгольская народная партия, как ожидается, попытается сформировать правительство в ближайшие дни.

В марте в отставку ушел премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он забрал себе копию кресла, на котором заседал.