Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:59, 3 июня 2025Россия

Раскрыта реакция Парижа на французский отряд в составе ВС России

Боец Мюнье: Париж делает вид, что французского отряда «Нормандия — Неман» нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Официальные лица в Париже делают вид, что французского отряда «НормандияНеман» в составе ВС России не существует. Такую реакцию Франции на добровольцев в российской армии раскрыл командир российско-французского отряда БПЛА в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье, передает ТАСС.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что в западных странах есть люди, разделяющие российские ценности, в частности ряд французов принимают участие в спецоперации (СВО) на стороне России. По его словам, совместно с российскими военными они «воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды».

«Естественно, во Франции считают, что французы, те, кто воюет на Украине, находятся на правильной стороне, что Россия — это "страна-агрессор" и так далее. Поэтому там пошли обсуждения, что это за люди, откуда они появились, существует ли настоящая "Нормандия — Неман". Это что касается официальных СМИ», — пояснил Мюнье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован меморандум России по урегулированию на Украине. В нем появилась «вторая опция» прекращения огня. Что это значит?

    Трамп сообщил о беспрецедентных темпах пополнения арсенала США

    Раскрыта сеть торговавших органами «черных» трансплантологов

    Девочка погибла в фонтане от удара током

    В России захотели увеличить маткапитал за рождение первенца

    Пожар в Новой Москве ликвидирован

    Раскрыта реакция Парижа на французский отряд в составе ВС России

    В ЕС приняли решение о продолжении конфликта на Украине

    В Госдуме рассказали о дополнительной выплате для беременных

    Одна авиакомпания допустила пересмотр рейсов в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости