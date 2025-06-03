Боец Мюнье: Париж делает вид, что французского отряда «Нормандия — Неман» нет

Официальные лица в Париже делают вид, что французского отряда «Нормандия — Неман» в составе ВС России не существует. Такую реакцию Франции на добровольцев в российской армии раскрыл командир российско-французского отряда БПЛА в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье, передает ТАСС.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что в западных странах есть люди, разделяющие российские ценности, в частности ряд французов принимают участие в спецоперации (СВО) на стороне России. По его словам, совместно с российскими военными они «воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды».

«Естественно, во Франции считают, что французы, те, кто воюет на Украине, находятся на правильной стороне, что Россия — это "страна-агрессор" и так далее. Поэтому там пошли обсуждения, что это за люди, откуда они появились, существует ли настоящая "Нормандия — Неман". Это что касается официальных СМИ», — пояснил Мюнье.