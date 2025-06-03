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17:32, 3 июня 2025Забота о себе

Россиянам назвали порядок действий при укусе клеща

Биолог Обласова призвала отказаться от масла и спирта при удалении клеща
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Konstantin Zaykov / Shutterstock / Fotodom

Биолог Антонина Обласова заявила, что клещи представляют серьезную опасность для здоровья. Порядок действий при укусе она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Обласова, сначала необходимо удалить клеща с кожи. Причем от использования масла, бензина, спирта и керосина для этой цели она призвала отказаться. После извлечения клеща специалистка посоветовала воспользоваться антисептиком.

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Затем, по словам биолога, нужно отдать клеща в лабораторию для исследования. Иммуноглобулин против энцефалита необходим непривитым лицам при положительном анализе, а детям, если они проживают в регионе, где ранее было выявлено заболевание, вне зависимости от результатов исследования. В заключение эксперт порекомендовала начать профилактическую антибиотикотерапию и наблюдаться у врачей на протяжении одного месяца после укуса.

Ранее инфекционист Владимир Неронов рассказал, как правильно мыть руки. По его словам, делать это необходимо как минимум 30 секунд.

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