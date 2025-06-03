Россиянам озвучили возможные причины приостановки пенсионных выплат

Доцент Балынин: Выплату пенсии могут приостановить, если ее не получли полгода

В России могут приостановить выплату пенсии из-за ряда оснований. Так, если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, это станет причиной для остановки ее начисления, сообщил в разговоре с агентством «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Подобные ситуации регламентируются законом «О страховых пенсиях». Выплату могут приостановить, если россияне не прошли в обозначенный срок медицинское переосвидетельствование или не предоставили справку об обучении в вузе.

«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата может быть приостановлена», — подтвердил эксперт.