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05:00, 3 июня 2025Экономика

Россиянам озвучили возможные причины приостановки пенсионных выплат

Доцент Балынин: Выплату пенсии могут приостановить, если ее не получли полгода
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В России могут приостановить выплату пенсии из-за ряда оснований. Так, если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, это станет причиной для остановки ее начисления, сообщил в разговоре с агентством «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Подобные ситуации регламентируются законом «О страховых пенсиях». Выплату могут приостановить, если россияне не прошли в обозначенный срок медицинское переосвидетельствование или не предоставили справку об обучении в вузе.

«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата может быть приостановлена», — подтвердил эксперт.

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