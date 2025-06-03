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20:05, 3 июня 2025Путешествия

Таксист изнасиловал пьяную туристку на подземной парковке в Европе

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Miguel Zagran / Shutterstock / Fotodom

Ирландская туристка подверглась изнасилованию в Барселоне, Испания. Об этом сообщило издание 20Minutos.

Уточняется, что преступление было совершено в городе Европы 1 сентября 2023 года, суд состоялся в мае 2025-го. Потерпевшая рассказала, что в ту ночь возвращалась в отель после вечеринки в баре на такси.

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Во время поездки водитель задавал пассажирке вопросы о личной жизни, трогал ее и поцеловал. Туристка же была пьяна и не могла сопротивляться. Затем таксист отвез ее на подземную парковку, где не было связи, и изнасиловал.

Женщина попросила отвезти ее в отель. Администратор увидел, в каком она состоянии, и сразу же вызвал полицию.

Судебный процесс по этому делу продолжается. Прокуратура потребовала для обвиняемого 12 лет тюремного заключения и девять лет надзора после отбытия наказания. Кроме того, мужчине могут запретить работать в такси.

Ранее сообщалось о другой туристке, которая подверглась групповому изнасилованию на испанском курорте Марбелья. Преступники надругались над ней на арендованной вилле.

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