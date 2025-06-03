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14:06, 3 июня 2025Мир

Трампу посоветовали пересмотреть план по созданию «Золотого купола» из-за атак Украины

NYT: Атаки ВСУ должны заставить Трампа пересмотреть план по «Золотому куполу»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы должны заставить президента США Дональда Трампа пересмотреть план по созданию «Золотого купола». Об этом заявили бывший главком армии США в Европе Бен Ходжес и другие высокопоставленные чиновники, сообщает The New York Times (NYT).

«Удары Украины должны, по крайней мере, заставить администрацию Трампа пересмотреть свои планы по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол"», — говорится в материале.

Уточняется, что ракетный щит в том виде, в котором он задуман, не защитит США от беспилотников, подобных тем, которые использовал Киев. По словам бывшего сотрудника Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, украинские атаки на российские аэродромы также показывают, что 175 миллиардов долларов, которые Трамп хочет потратить на проект щита, «являются нецелевым использованием ресурсов». Соответственно, США должны искать способы защитить свои стратегические объекты от атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что атаки дронов Украины заставили страны НАТО задуматься о необходимости пересмотреть свои «слабые места». Кроме того, операция ВСУ дала понять Вашингтону, какую угрозу беспилотники представляют для американских военных баз.

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