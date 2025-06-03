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11:35, 3 июня 2025Экономика

Ухудшились прогнозы по росту российской экономики

ОЭСР: Прогноз по росту экономики РФ на 2025 год понижен до процента
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В 2025 году российская экономика вырастет не на 1,3 процента, как ожидалось ранее, а на процент. Об этом сообщается в новом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, она ухудшила прогноз на 2026 год. Если прежде речь шла о росте в 0,9 процента, то теперь о 0,7 процента.

Предсказания, касающиеся роста мировой экономики, также стали более пессимистичными. В 2025 году она вырастет на 2,9 процента, хотя раньше ожидалось, что будет достигнут показатель в размере 3,1 процента. В 2026 году рост составит все те же 2,9 процента вместо 3 процентов, на которые ОЭСР надеялась прежде.

Что касается инфляции в государствах ОЭСР, то в 2025 году она в целом достигнет 4,2 процента, хотя декабрьские прогнозы предполагали выход на 3,7 процента. В 2026 году речь пойдет уже о 3,2 процента. Прежняя оценка предсказывала ​​2,9 процента.

По данным российского министерства экономического развития, в I квартале 2025 года экономика России выросла на 2,3 процента.

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