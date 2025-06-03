Украина подключала внешнего участника на переговоры с Россией в Стамбуле

РИА Новости: Киев подключал внешнего участника на переговоры с РФ в Стамбуле

Делегация Украины во время переговоров с Россией в Стамбуле подключала внешнего участника, которого информировала о ходе дипломатического процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из сообщения, один из членов украинской делегации в ходе вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана позвонил по телефону и включил громкую связь.

О том, кто именно находился на связи с Киевом, не уточняется.

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно».