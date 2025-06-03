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12:04, 3 июня 2025Культура

Умерла балерина Валентина Калиновская

Народная артистка СССР Валентина Калиновская ушла из жизни в 86 лет
Ольга Коровина

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Легендарная балерина и актриса Валентина Калиновская ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на пресс-службу Национальной оперы Украины имени Шевченко.

По информации источника, сердце Калиновской перестало биться 1 июня. Причина смерти не сообщается.

«Своим ярким и вдохновляющим талантом она очаровывала поклонников балета. Она была настоящим самородком», — отметили в публикации оперы.

Калиновская родилась в Киеве и окончила Киевское государственное хореографическое училище. С 1957 года она служила в Национальном театре оперы и балета Украины имени Шевченко. Народная артистка СССР была выдающимся хореографом и педагогом. Также она известна участием в кинопроектах — актриса сыграла в фильмах «Лилея», «Имя твое» и «Летающий корабль».

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