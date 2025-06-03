В Кремле призвали дождаться итогов расследования атак со стороны Украины

Песков об атаках со стороны Украины: Нужно дождаться итогов расследования

В Кремле призвали дождаться расследования атак со стороны Украины. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

2 июня российские военные аэродромы были атакованы беспилотниками. Ответственность взяла на себя Украина. Перед этим произошел ряд ЧП на железнодорожных перегонах.

«Вы знаете, что идет следствие. (...) Я предлагаю дождаться результатов следствия», — сказал Песков.

Также Песков сообщил, что об ударе по аэродромам незамедлительно проинформировали президента России Владимира Путина. По данным Минобороны, атаки в трех областях были отражены.