Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 3 июня 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о начале зачистки Ступочек

Марочко: ВС России почти полностью выбили ВСУ из Ступочек
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска почти полностью выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Ступочек в Донецкой народной республике. О начале зачистки населенного пункта рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения ВСУ, идет планомерная зачистка прилегающих территорий», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что российские войска также продвигаются по всей протяженности фронта.

Ранее украинские пленные рассказали об отсутствии ротации в ВСУ под Часовым Яром. По словам одного из бойцов, командование обещало провести ротацию спустя 7 дней после прибытия на позицию, однако на деле боец находился на линии боестолкновения 100 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

    Медсестра спасла пассажирку на рейсе российского самолета

    В Москве младенец оказался в больнице после прогулки под палящим солнцем

    Третьяк отреагировал на назначение Ларионова главным тренером СКА

    На северо-востоке Украины произошли взрывы

    Трамп поприветствовал победу своего «союзника» на выборах президента Польши

    Россиянам раскрыли схему предлагающих работу мошенников

    Выросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области

    Космические силы США научились запускать спутники в сжатые сроки

    Наезд Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге назвали намеренным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости