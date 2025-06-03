Марочко: ВС России почти полностью выбили ВСУ из Ступочек

Российские войска почти полностью выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Ступочек в Донецкой народной республике. О начале зачистки населенного пункта рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения ВСУ, идет планомерная зачистка прилегающих территорий», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что российские войска также продвигаются по всей протяженности фронта.

Ранее украинские пленные рассказали об отсутствии ротации в ВСУ под Часовым Яром. По словам одного из бойцов, командование обещало провести ротацию спустя 7 дней после прибытия на позицию, однако на деле боец находился на линии боестолкновения 100 дней.

