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06:03, 3 июня 2025Бывший СССР

Украинские пленные рассказали об отсутствии ротации в ВСУ

РИА Новости: ВСУ не проводят ротации бойцов с позиций в Часовом Яре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) не проводит ротации бойцов с позиций в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал украинские пленные в беседе с РИА Новости.

«Направили на позицию в Часов Яр, руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать. "Сидите еще. Все будет хорошо". А на самом деле не было все хорошо», — рассказал боец Юрий Сосна.

Его сослуживец рассказал, что изначально командование обещало провести ротацию спустя 7 дней, однако на деле боец находился на позиции 100 дней.

Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Шарутин рассказал, что в рядах ВСУ оказываются «всякие грузчики, сварщики». При этом вернувшиеся с передовой бойцы не хотят возвращаться обратно.

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