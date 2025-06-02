Пленный Иван Шарутин заявил, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернувшиеся с передовой, не хотят туда возвращаться. По этой причине в войсках оказываются «всякие грузчики, сварщики». Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Иван Шарутин, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ.

«Пусть сами идут воюют. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: "Мы же уже воевали, идите вы повоюйте"», — пожаловался он.

По словам Шарутина, он получил повестку в августе, однако продолжал ездить на работу, пока через несколько месяцев его не остановили полицейские. Правоохранители «пробили» украинца по планшету и забрали, сообщив ему, что он находится в розыске.

Ранее в украинском городе Черкассы местные жители прогнали сотрудников ТЦК. Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации.