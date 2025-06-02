Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:05, 2 июня 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об оказавшихся в рядах ВСУ грузчиках и сварщиках

Пленный Иван Шарутин заявил, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернувшиеся с передовой, не хотят туда возвращаться. По этой причине в войсках оказываются «всякие грузчики, сварщики». Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Иван Шарутин, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ.

«Пусть сами идут воюют. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: "Мы же уже воевали, идите вы повоюйте"», — пожаловался он.

По словам Шарутина, он получил повестку в августе, однако продолжал ездить на работу, пока через несколько месяцев его не остановили полицейские. Правоохранители «пробили» украинца по планшету и забрали, сообщив ему, что он находится в розыске.

Ранее в украинском городе Черкассы местные жители прогнали сотрудников ТЦК. Предположительно, военкомы приехали в район, чтобы забрать мужчин в рамках мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России получили украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта. На что согласен и что требует Киев?

    Переспавшая с шестью сотнями мужчин порномодель рассказала о ревности жениха

    Упавший и взорвавшийся близ жилого дома в Липецкой области дрон ВСУ попал на видео

    Начальник военного госпиталя и уборщик помогли призывникам избежать службы в армии

    России не оказалось в топ-5 стран Европы по доступности электроэнергии

    В Судане объявили о роспуске правительства

    Пленный рассказал об оказавшихся в рядах ВСУ грузчиках и сварщиках

    Мощное землетрясение произошло в Японии

    Рестлер устроил драку во время съемок телешоу

    В российском городе усилят меры безопасности после первой с начала СВО атаки на Сибирь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости