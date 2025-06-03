В российском детском саду открыли военный уголок

В Дагестане открылся новый детский сад с оборудованным там военным уголком

Военный уголок развернули в новом детском саду, открытом в дагестанском селе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в Telegram.

Детсад с необычной композицией открылся в селе Верхний Дженгутай. На опубликованных фотографиях видно солдатские котелки, каску и противогаз. Также там представлены портреты военнослужащих.

Военный уголок посвящен участникам спецоперации, отметили в пресс-службе.

Ранее родителей воспитанников одного из екатеринбургских детских садов попросили купить стройматериалы для нужд спецоперации. Сообщение такого содержания горожане получили от воспитательницы в групповом чате. Также в списке оказались теплая одежда и консервы.