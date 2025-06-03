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10:28, 3 июня 2025Россия

В российском детском саду открыли военный уголок

В Дагестане открылся новый детский сад с оборудованным там военным уголком
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Правительство Дагестана»

Военный уголок развернули в новом детском саду, открытом в дагестанском селе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики в Telegram.

Детсад с необычной композицией открылся в селе Верхний Дженгутай. На опубликованных фотографиях видно солдатские котелки, каску и противогаз. Также там представлены портреты военнослужащих.

Военный уголок посвящен участникам спецоперации, отметили в пресс-службе.

Ранее родителей воспитанников одного из екатеринбургских детских садов попросили купить стройматериалы для нужд спецоперации. Сообщение такого содержания горожане получили от воспитательницы в групповом чате. Также в списке оказались теплая одежда и консервы.

Вот это да!
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