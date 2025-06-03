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12:39, 3 июня 2025Россия

В РЖД прокомментировали появление призыва к пассажирам после ЧП с поездом под Брянском

В РЖД опровергли рекомендацию пассажирам поездов ложиться головой к выходу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В компании «Российские железные дороги» опровергли информацию о том, что после чрезвычайного происшествия (ЧП) с поездом под Брянском проводники рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта. Такой комментарий из-за появления в сети соответствующего призыва получил РБК.

Представители Федеральной пассажирской компании (ФПК — дочерняя компания РЖД) заверили, что не вносили никаких изменений после трагедии с железнодорожным составом в Брянской области.

До этого РИА Новости распространило информацию о том, что в РЖД посоветовали пассажирам поездов ложиться головой к дверям после обрушения моста в указанном регионе России. Корреспондент агентства пояснил, что услышал такую рекомендацию в поезде, следовавшем 2 июня по маршруту Климов — Москва.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. По последним данным, трагедия унесла жизни семи человек, еще 110 граждан пострадали.

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