В США заявили о недовольстве сторонников Трампа из-за украинской атаки дронами

Axios: Сторонники Трампа выразили недовольство из-за атаки дронов на Россию

Сторонники движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») и президента США Дональда Трампа остались недовольны массовой украинской атакой дронами на Россию. Об этом заявило американское издание Axios.

«У некоторых MAGA-инфлюэнсеров вызвало подозрения и гнев то, что Киев заранее не предупредил Трампа об операции», — говорится в материале. Уточняется, что сторонники президента США сочли атаку помехой для зарождающихся мирных переговоров, а также испугались того, что Украина и так называемое глубинное государство попытаются сильнее втянуть США в конфликт.

Кроме того, представители MAGA предположили, что атака Киева может привести к эскалации, указали в Axios. «В то время как Трамп стремится представить себя нейтральной стороной, пытающейся добиться мира, значительная часть его сторонников считает врагом Украину, а не Россию», — пришли к выводу журналисты.

Ранее газета The New York Times (NYT) заявила, что массовая атака Украины дронами на аэродромы в городах России не помешает российскому наступлению в зоне спецоперации. Как уточнили в издании, в США ждут, что Москва подготовит «значительный ответный удар» для Украины.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны России, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые. Дроны на территорию регионов завезли в фурах.