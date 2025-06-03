В США предрекли успешное наступление ВС России в ответ на массовую атаку Киева

NYT: Массовая атака Киева на российские аэродромы не помешает наступлению ВС РФ

Массовая атака Украины дронами-камкадзе на аэродоромы в городах России не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне спецоперации (СВО). Такое мнение приводится в материале The New York Times (NYT).

Одна атака не вынудит российские войска сократить наступательные операции, отмечает газета. По словам опрошенных изданием официальных американских лиц, в США ждут, что Москва подготовит «значительный ответный удар» для Украины.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия даст «неумолимый и несимметричный» ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в РФ. «Они террористы и они пожалеют», — пообещал он.