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21:46, 2 июня 2025Россия

В России пообещали дать ответ на атаки Киева

Депутат Чепа: Россия даст неумолимый и несимметричный ответ на атаки ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия даст «неумолимый и несимметричный» ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданских объектов в РФ, Киев пожалеет о своих действиях. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru.

«Ответ Москвы на любой террористический акт Киева должен быть неумолимым и несимметричным. Мы оставляем за собой право ответного удара. Они террористы, и о любом террористическом акте они должны жалеть. И они пожалеют», — пообещал Чепа.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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