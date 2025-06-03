В Узбекистане представили диковинную модернизацию Т-64

В Узбекистане представили модернизированный танк Т-64Б с корейским двигателем

Модернизированную версию советского танка Т-64Б представили на фестивале оборонных технологий MSITF-2025 в Узбекистане. Особенности диковинной машины назвал Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Центр допустил, что модернизированную версию танка разработали при содействии южнокорейских компаний. Главным отличием машины от базового Т-64Б стала новая композитная броня и дизельный двигатель Doosan DP222LC мощностью 950 лошадиных сил.

Новый силовой агрегат установили вместо двигателя 5ТДФ мощностью 700 лошадиных сил. Также танк получил автоматическую трансмиссию. Машина весом 40 тонн развивает скорость до 65 километров в час.

Базовый Т-64Б начали выпускать в 1976 году. Машина вооружена гладкоствольной пушкой 2А46М-2 калибра 125 миллиметров и пулеметами. Защищенность танка обеспечивает многослойная броня из стали и стеклотекстолита.

Ранее в июне стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам России партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников специальной военной операции. Машины получили дополнительную защиту.