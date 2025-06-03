ВС России создали полуторакилометровый клин в обороне ВСУ вблизи Каменки

Марочко: ВС России вклинились на 500 метров вглубь обороны ВСУ вблизи Каменки

Российские войска смогли вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти на полкилометра вблизи населенного пункта Каменка в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

«После уничтожения украинских позиций западнее Каменки Купянского района нашим войскам удалось продвинуться на 500 метров в глубину обороны противника участке фронта протяженностью два километра», — уточнил данные военный эксперт.