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08:50, 3 июня 2025Бывший СССР

ВС России создали полуторакилометровый клин в обороне ВСУ вблизи Каменки

Марочко: ВС России вклинились на 500 метров вглубь обороны ВСУ вблизи Каменки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска смогли вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти на полкилометра вблизи населенного пункта Каменка в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

«После уничтожения украинских позиций западнее Каменки Купянского района нашим войскам удалось продвинуться на 500 метров в глубину обороны противника участке фронта протяженностью два километра», — уточнил данные военный эксперт.

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