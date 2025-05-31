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04:55, 31 мая 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об усилении давления на ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России усилили давление на ВСУ у Волчанских Хуторов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России за минувшую неделю усилили давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенную у Волчанских Хуторов Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши войска усилили давление на украинскую группировку в районе Волчанских Хуторов, также на западе идут серьезные боестолкновения в районе Липцов. Давление на противника на всем этом участке фронта за истекшую неделю усилилось в разы», — подчеркнул Марочко.

30 мая Минобороны России сообщило о взятии армией России Кондрашовки. Уточнялось, что населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Запад».

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