Марочко рассказал об усилении давления на ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России усилили давление на ВСУ у Волчанских Хуторов

Вооруженные силы (ВС) России за минувшую неделю усилили давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенную у Волчанских Хуторов Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши войска усилили давление на украинскую группировку в районе Волчанских Хуторов, также на западе идут серьезные боестолкновения в районе Липцов. Давление на противника на всем этом участке фронта за истекшую неделю усилилось в разы», — подчеркнул Марочко.

30 мая Минобороны России сообщило о взятии армией России Кондрашовки. Уточнялось, что населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Запад».