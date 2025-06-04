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08:38, 4 июня 2025Ценности

56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в бикини

56-летняя ведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 793 тысячи подписчиков.

Знаменитость разместила серию кадров, на которых предстала в черном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтере с треугольными чашками. При этом 56-летняя звезда продемонстрировала тело.

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В качестве аксессуаров она выбрала соломенную шляпу и солнцезащитные очки. В то же время телеведущая собрала волосы. «Лучший понедельник. Я соскучилась», — подписала она.

В мае врач раскрыла секрет изменившейся внешности Светланы Бондарчук. Хирург Мадина Осман предположила, что бизнесвумен прибегла к использованию филлеров ради омоложения.

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