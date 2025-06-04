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15:05, 4 июня 2025Путешествия

Афера пытавшегося обмануть туристок в Марокко таксиста обернулась национальным скандалом

Daily Mail: Таксист попытался обмануть туристок в Марокко и был арестован
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Daily Mail

Афера таксиста в Марокко, пытавшегося обмануть туристок, обернулась для него национальным скандалом и привела к его аресту. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в прибрежном городе Агадир. Водитель довез двух британок до места назначения, получил наличные и высадил их. Однако сразу же вышел из машины и сам и начал ругаться с пассажирками. Он заявил, что туристки дали ему недостаточно денег. При этом на видеозаписи, которую вела одна из женщин, видно, как мужчина прячет купюру в машине.

Иностранки стали спорить с ним, заявив, что и так дали больше денег, чем следовало. Они также обратили внимание на спрятанную в машине купюру. После этого водитель сел в машину и уехал, не прекращая при этом ругаться с женщинами. Афера марокканца получила широкую огласку в соцсетях и СМИ.

На инцидент обратили внимание и местные власти, обеспокоенные частыми случаями мошенничества таксистов. Водителя машины нашли и арестовали.

Ранее сообщалось, что на Бали появился новый вид мошенничества таксистов, которые перекрашивают машины в цвета известных компаний по перевозке. Власти индонезийского острова предупреждают, что подобные поездки могут быть небезопасны.

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