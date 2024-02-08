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19:31, 8 февраля 2024Путешествия

Туристов на Бали предупредили о новом виде мошенничества

7News: таксисты на Бали обманывают туристов, выдавая себя за известные компании

Фото: Ruslan Keba / Unsplash

На Бали появился новый вид мошенничества таксистов, которые перекрашивают машины в цвета известных компаний по перевозке. Об этом туристов предупредили местные власти, сообщает 7News.

Уточняется, что самозанятые водители обманывают, выдавая себя за популярные компании, предоставляющие услуги такси, и так привлекают больше клиентов. Однако власти индонезийского острова предупреждают, что подобные поездки могут быть небезопасны. Наиболее высокому риску подвергаются одинокие женщины, заявили они.

Путешественникам рекомендовали проверять данные водителя перед поездкой в приложении компании.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. Получив денежный перевод, мошенники перестают выходить на связь.

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      Зарина Дзагоева
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