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08:31, 4 июня 2025Мир

Британия пообещала поставить Украине 100 тысяч дронов

Reuters: Британия пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников за год
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Великобритания пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца текущего финансового года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Британия усиливает поддержку Украины, поставив в этом году еще сотни тысяч беспилотников и завершив важный этап в поставке важнейших артиллерийских боеприпасов», — заявил министр обороны страны Джон Хили.

Отмечается, что анонсированное Лондоном число передаваемых Украине БПЛА означает десятикратное увеличение объема поставок по сравнению с обещанным ранее. Кроме того, в британском правительстве подчеркнули, что поставка беспилотников на сумму 350 миллионов фунтов стерлингов является частью более широкой инициативы по оказанию военной поддержки Киеву на 4,5 миллиарда фунтов.

Ранее стало известно, что Великобритания потратит более 1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,4 миллиарда долларов) на новую цифровую систему вооружения из-за «уроков конфликта на Украине».

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