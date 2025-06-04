Дважды сбившего байкера «мажора на Rolls-Royce» арестовали

Арестован водитель Rolls-Royce Сергей Сосорев, который дважды переехал байкера

В Санкт-Петербурге арестовали Сергея Сосорева, «мажора на Rolls-Royce», который дважды переехал байкера. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Отмечается, что Сосорева арестовали на два месяца. Водитель Rolls-Royce принес извинения перед пострадавшим, его семьей и общественностью, добавив, что возместил ущерб байкеру.

Как утверждает водитель, ДТП случилось из-за неосторожности.

О ДТП с участием байкера и бизнесмена на Rolls-Royce стало известно в воскресенье, 1 июня. Мужчина захотел развернуться через двойную сплошную из дальнего ряда и не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.