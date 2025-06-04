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13:40, 4 июня 2025Ценности

Фигуру Камилы Валиевой в облегающем платье оценили

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kamilavalieva26

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась снимками в облегающем платье и восхитила фанатов. Комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя спортсменка позировала у моря в молочном платье длины макси приталенного кроя. Наряд украшала сборка и разрез на талии. При этом волосы знаменитости были распущены, а от аксессуаров она отказалась. Завершали образ босоножки с блестящими вставками.

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Подписчики оценили фигуру Валиевой под публикацией. «Наша королева», «Потрясающая красотка», «Замечательная фигура», «Очень похудела», «Даже не узнала Камиллу сразу», «Шикарная фигура», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне 2024 года российская фигуристка Алина Загитова также показала на камеру кардинальные изменения во внешности. Тогда спортсменка запечатлела себя с брекетами на зубах и оценила преображение фразой «красота требует жертв».

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