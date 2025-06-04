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13:23, 4 июня 2025Россия

Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о подозреваемом в атаках на военные аэродромы

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о подозреваемом в атаках на аэродромы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал специальным службам вопрос о подозреваемом в атаках на военные аэродромы России. Его комментарий приводит ТАСС.

Так он прокомментировал информацию о том, что один из подозреваемых в организации атаки — уроженец Донецка Артем Тимофеев — за несколько дней до массированной атаки на Россию уехал в Казахстан.

«Это, скорее, вопрос для наших специальных служб, которые ведут расследование произошедшего», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Москва запрашивать у Астаны помощь в поиске подозреваемого.

Россия, как подчеркнул пресс-секретарь президента, сделает все, чтобы раскрыть это преступление.

В воскресенье, 1 июня, Украина с помощью FPV-дронов атаковала аэродромы в пяти регионах России, еще в двух, в Брянской и Курской областях, — взорвала мосты. Согласно заявлению Минобороны, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях на объектах загорелись несколько единиц авиатехники

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