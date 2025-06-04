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11:46, 4 июня 2025Культура

Куклачев выступил в Совете Федерации

Дрессировщик Юрий Куклачев принял участие в заседании Совета Федерации России
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев обратился к участникам заседания Совета Федерации России с речью о доброте. Ролик с выступлением артиста опубликовал Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Народный артист РСФСР рассказал сенаторам о том, каким, по его мнению, должен быть добрый человек.

«Человек добрый — внимательный, чуткий, умеющий прощать, заботливый. Он честный и справедливый. Вот, кто такой добрый человек. Надо воспитывать это качество!» — заявил Юрий Дмитриевич.

К концу выступления знаменитый дрессировщик перешел на крик и использовал активную жестикуляцию. Почему Куклачева пригласили на заседание Совфеда, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Юрий Куклачев рассказал о способности кошек впитывать темную энергетику. По его словам, они не способны передать болезни человеку.

Вот это да!
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