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12:12, 4 июня 2025Бывший СССР

Латвия впервые стала членом Совбеза ООН

Латвию впервые избрали в Совет Безопасности ООН
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Латвия впервые стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на двухлетний срок с 2026 по 2027 годы. Об этом указано на сайте организации.

«Латвия впервые в своей истории займет место в Совете Безопасности. За исключением Латвии, все избранные сегодня страны ранее уже входили в состав Совета», — указано в сообщении.

Помимо Латвии, непостоянными членами Совета стали Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго и Либерия на двухлетний срок.

Ранее Россия созвала неформальную встречу членов Совета Безопасности (СБ) ООН, которая будет посвящена украинскому кризису. Как уточняется в сообщении, встреча состоится в 17:00 по московскому времени.

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