Латвия впервые стала членом Совбеза ООН

Латвию впервые избрали в Совет Безопасности ООН

Латвия впервые стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на двухлетний срок с 2026 по 2027 годы. Об этом указано на сайте организации.

«Латвия впервые в своей истории займет место в Совете Безопасности. За исключением Латвии, все избранные сегодня страны ранее уже входили в состав Совета», — указано в сообщении.

Помимо Латвии, непостоянными членами Совета стали Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго и Либерия на двухлетний срок.

Ранее Россия созвала неформальную встречу членов Совета Безопасности (СБ) ООН, которая будет посвящена украинскому кризису. Как уточняется в сообщении, встреча состоится в 17:00 по московскому времени.